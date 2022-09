Balıkesir’de okul kantinlerine sıkı takip

Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü 2022-2023 eğitim-öğretim yılıyla birlikte okul kantini denetimlerine başladı.

Altıeylül’ün huzuru ve mutluluğu için 7/24 esasına göre çalışan Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların aleyhine olabilecek her durumun önüne geçebilmek adına Altıeylül’ü karış karış gezerek sorumluluk alanındaki her işletmeyi titizlikle denetliyor. Pazarlardan marketlere kadar uzanan gıda denetimlerinde lokantalar ve aşevleri başta olmak üzere halk sağlığını ilgilendiren her noktada kimseye taviz vermeden titizlikle denetimlerini sürdüren Altıeylül Zabıtası, okulların da açılmasıyla birlikte gerçekleştirdikleri denetimlerine hız verdi. Özellikle öğrenci velilerinin okul kantinlerinde satılan gıdaların sağlıklı olup olmadığı hususundaki endişelerini gidermekle birlikte öğrencilerin sağlığı açısından sakıncalı ya da sağlıksız ürünleri tespit ederek gerekli işlemleri başlatan Altıeylül Zabıtası, Altıeylül genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretim yılı boyunca sıkı denetimler gerçekleştirecek.

Başkan Avcı “Çocuklarımızın sağlığı bizlere emanet”

Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı gıda mühendisleriyle birlikte geçekleştirilen denetimler sonucu öğrenciler için sakıncalı olabilecek ürünler ve gıda malzemeleri titizlikle incelenerek numuneler alındı. Alınan numunelerin tahlili sonucunda sağlıksız olduğu tespit edilen gıdalar, mutfak hijyeni, son kullanma tarihi geçmiş gıdalar ve fiyat etiketi normalin üstünde olan ürünler başta olmak üzere gerçekleştirilen sıkı denetimler sonucu kusurlu işletmelere gerekli cezai işlemler yapılarak öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim görmesi için azami çaba sarf ediliyor. Altıeylül Belediyesi olarak öğrencilerin sağlığını ön planda tutup özellikle okul kantinleri ve okul çevrelerinde bulunan işletmeleri sıkı bir şekilde denetleyerek kusurlu işletmelere kanunlar çerçevesinde gerekli yaptırımları uyguladıklarını dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Öncelikle 2022-2023 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğe yatırım olarak gördüğümüz çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Bu yüzden başlayan yeni eğitim-öğretim yılıyla okul kantinleri ve okul çevrelerinde bulunan işletmelerde, Sağlık İşleri Müdürlüğü’müz ve Zabıta Müdürlüğü’müzün ortaklaşa yürüttüğü faaliyetler ile birlikte denetimlerimizi sıklaştırdık. Velilerimizin içi rahat olsun. Çocuklarımızın sağlığı bizlere emanet” dedi.