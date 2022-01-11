Balıkesir’de moral akşamları devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla hayata geçirilen “Biz Bize Moral Akşamları” etkinlikleri Balıkesir merkez ve ilçelerde bulunan GSB Yurtlarında devam ediyor.

Bakanlığımıza bağlı yurtlarda kalan gençlerin ders dışı zamanlarını verimli geçirebilmeleri, beden ve ruh sağlıklarını koruyabilmeleri, enerjilerini olumlu yönetebilmeleri, arkadaşlık ve kardeşlik duygularını geliştirebilmeleri amacıyla düzenlenen Biz Bize Moral Akşamları programlarıyla gençler sınav stresini yurtlarda atıyor. Bandırma Fatma Ana Yurdu, Balıkesir Kız Yurdu, Dursunbey Kız Yurdu, Hasan Basri Çantay Yurdunda düzenlenen “Biz Bize Moral Akşamları” programı kapsamında müzik dolu, eğlence dolu çeşitli etkinlikler ile gençler doyasıya eğleniyor.

Hasan Basri Çantay Erkek Öğrenci Yurdunda kalan üniversiteli gençlerimiz, "Biz Bize Moral Akşamları"nda "Barana Geleneği"ni yakından tanıma fırsatı buldular. Balıkesir ve Dursunbey’in kültürünü tüm dünyada sergileyen ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası içine alınan Barana Gecelerini yurtlarda kalan gençlerle yaşatıldı. Türkülerin ardından ise iki genç barana ahbabı ortaya çıkarak Barana oyunlarını sergiledi.

Pandemi sürecinde olumsuz etkilenen öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Biz bize Moral Akşamları’nda mesai arkadaşlarımızla birlikte öğrencilerimizin katıldığı programlarda, öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yükseltmek, birbirleri ile etkin iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla bu tür faaliyetlerimiz tüm yurtlarımızda sürecek.”

Biz Bize Moral Akşamlarında Dursunbey ilçemizin 3 asırdır süren geleneği olan Barana Geleneği ile gençleri tanıştırmak ve geleneği yaşatmak istediklerini belirten Arıcıoğlu gelenek hakkında şunları söyledi: “Barana, disiplin, terbiye bir nevi eğitim evidir. Sohbet nasıl yapılır, nasıl oturulur, nasıl kalkılır bunlar öğretilir. Kimse zannetmesin ki baranalarda sadece türkü söylenir, oynanır, yenilir, içilir. Baranalar bir terbiyedir. Baranalarda gönüllülük esastır. Katılanlara ’Ahbap’ denir. Bütün ahbaplar diz çöküp oturur, büyükler kalkmadan kalkmazlar, disiplin içinde yürür gider. Baranalar bir terbiyedir. Bunu yurdumuzun farklı yörelerinden gelen gençlerimize aktarmış olduk. Gençlerimizin ilgiyle takip ettiklerini düşünüyorum” dedi.