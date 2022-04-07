Balıkesir’de meyve ağaçları rengarenk çiçek açtı

Burhaniye ilçesinde, nisan ayının girmesiyle birlikte meyve ağaçları rengarenk çiçeklerle bezenirken, bol ürün umudu doğdu. Özellikle kayısı ağaçları çiçeklerle gelin gibi süslenirken, çiçek bolluğu üreticileri sevindirdi.

Burhaniye’de soğuk geçen mart ayının ardından nisanda başlayan ılık havalar meyve ağaçlarını coşturdu. Ağaçlar rengarenk çiçeklerle gelin gibi süslenirken, yörede bol meyve umudu oluştu. İlçenin Ören Mahallesi’ndeki evlerin bahçelerindeki kayısı, erik ve şeftali ağaçlarındaki çiçek bolluğu vatandaşları sevindirdi. Bol verim beklediklerini anlatan Mustafa Devrim, “Mart sonu itibarıyla havalar güzel olmaya başladı. Çiçeklerimizde çok güzel açtı. Meyveleri de komşularımızla ve gelip gidenlerle yeriz. Bu sene Ören çok güzel olacak. Özellikle kayısı ağaçlarında bol çiçek var. Yanmazsa bol meyve olacak. Bu yıl bol meyve bekliyoruz” dedi.