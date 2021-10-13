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Balıkesir’de maske ve mesafe denetimleri arttı

Sağlık Bakanlığının salgının Türkiye’de en çok yükseldiği iller arasında gösterdiği Balıkesir’de ekipler sahada yaptıkları uyarılarla salgınla mücadele tedbirlerine uyma noktasında esnaf ve vatandaşlara hassasiyet göstermeleri gerektiğini hatırlatıyor.

BALIKESİR 13.10.2021, 10:01
Balıkesir’de maske ve mesafe denetimleri arttı

Sağlık Bakanlığının salgının Türkiye’de en çok yükseldiği iller arasında gösterdiği Balıkesir’de ekipler sahada yaptıkları uyarılarla salgınla mücadele tedbirlerine uyma noktasında esnaf ve vatandaşlara hassasiyet göstermeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vaka sayılarında artış yaşanması dolayısıyla tedbirlere ilişkin uyarı ve hatırlatmalar sürdürülüyor. Ekipler sahada yaptıkları uyarılarla salgınla mücadele tedbirlerine uyma noktasında esnaf ve vatandaşlara hassasiyet göstermeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Balıkesir’de polis, jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri vatandaşları ve esnafı maske, mesafe ve hijyen konularında uyarmaya başladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımda bulunarak tedbirlere uymada özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Salgının kontrol altına alınması için aşılamanın en önemli husus olduğunu her fırsatta ifade eden Şıldak, bugünkü paylaşımında yine aşı hatırlatması yaptı. Balıkesir’de vaka sayılarının tekrar yükselmemesi için birlik çağrısı yapan Şıldak paylaşımında, "Denetim ekiplerimizle İlimizin her noktasında vatandaşlarımızı salgın hastalık konusunda kapsamlı olarak uyarıyoruz. Tedbirlere gereken özeni gösterelim! Eksik aşılarımızı mutlaka tamamlayalım! Balıkesir’de salgının tekrar yükselmesine hep birlikte engel olalım..." ifadelerine yer verdi.

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