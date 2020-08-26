Balıkesir’de maske takmayan 46 kişiye ceza uygulandı

Balıkesir’de korona virüsle mücadele kapsamında maske kurallarına uymayan 46 vatandaşa 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Balıkesir’de toplum sağlığını hiçe sayanlara ceza uygulanıyor. Balıkesir Valiliğine bağlı ekipler bu kapsamda yaptıkları denetimlerde maske takmayan veya kurallara uygun maske kullanan 46 kişiye toplam 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladılar. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizin de zor günlerden geçmesine sebep olan korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve pozitif vakalar ile temaslı vatandaşların, toplum sağlığı bakımından uyması gereken kurallar, Valiliğimiz tarafından sürekli hatırlatılmasına ve yeni kurulan İl Salgın Denetim Merkezince de takibinin yapılmasına rağmen; Kovid-19 tedbirlerine uymayan, gözlem altında kaldığı evden dışarı çıkarak izolasyon kuralını ihlal eden kişilere yasal işlem yapılmaktadır. Bu kapsamda ilimizde son 3 gün içerisinde 46 kişiye, 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır. Bu bağlamda gerek Valilik İnternet sitesinden gerekse sosyal medya hesaplarından vatandaşlarımızın; özellikle maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere uyması gereken kurallar sürekli hatırlatılmaktadır" açıklaması yapıldı