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Balıkesir’de kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, otlarken kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı. Kuzu kurtarma operasyonu kırsal Kızıklı Mahallesinde yaşandı.

BALIKESİR 05.05.2021, 12:23
Balıkesir’de kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, otlarken kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı. Kuzu kurtarma operasyonu kırsal Kızıklı Mahallesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı Mahallesinde Remzi Bodur’a ait kuzu tarlada otlarken eski su kuyusuna düştü. Kaybolan kuzunun kuyuda olduğunu gören Bodur, kuzuyu kendi imkanları ile çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, 5 metre derinliğindeki kuyuya ip merdivenle inerek kuzuyu kurtardı. Sahibine teslim edilen kuzunun yaralanmadığı belirlenirken, Remzi Bodur itfaiye ekibine teşekkür etti.
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