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Balıkesir’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde yollar boş kaldı

Balıkesirlilerin Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 20’lere kadar düşerken, boş kalan yollar görüntülendi.

BALIKESİR 09.07.2022, 09:38
Balıkesir’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde yollar boş kaldı

Balıkesirlilerin Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 20’lere kadar düşerken, boş kalan yollar görüntülendi.

Kurban Bayramı’nın birinci gününde Balıkesir’de yollar boş kaldı. Şehrin simgesi Milli Kuvvetler Caddesi sokak hayvanlarına kaldı. Vatandaşların 9 günlük tatillerini Balıkesir dışında geçirmesi nedeniyle Altıeylül ile Karesi ilçelerini bağlayan tren garı kavşağının oldukça açık olduğu gözlendi. İstanbul’u İzmir’e bağlayan Balıkesir’de şehir içi ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

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