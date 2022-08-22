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Balıkesir’de kebapçıda korkutan yangın

Balıkesir’de bir kebap restoranın bacasında çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BALIKESİR 22.08.2022, 21:38
Balıkesir’de kebapçıda korkutan yangın

Balıkesir’de bir kebap restoranın bacasında çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir kebap restoranının bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe neden olurken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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