Balıkesir’de karayolu kenarında kavun pazarı ilgi görüyor

Balıkesir’de, Edremit-Balıkesir karayolunun kenarında geleneksel kavun pazarı kuruldu. Bakacak köyünde üretilen kavunlar tanesi 10 ile 25 lira arasında alıcı bulurken, çiftçiler rekolteden de fiyatlardan memnun görünüyor.

Edremit-Balıkesir karayolunun kenarında kurulan geleneksel kavun pazarı ilgi gördü. Yola yakın olan Bakacak köyündeki çiftçiler ürettikleri kavunları her yıl bu aylar da yol kenarında satıyorlar. Büyüklüğüne göre 10 lira ile 25 lira arasında alıcı bulan kavunlar çiftçinin yüzünü güldürdü. Her yıl kavun sattıklarını anlatan Ayhan Demre, “Kavunlarımız organik. Kendimiz yetiştiriyoruz. Kendimiz ekip satıyoruz. Bu sene de Allah’a şükür güzel kazanıyoruz. Fiyatlarımız 10 lira ile 25 liraya kadar gidiyor. Boy boy ayırıyoruz. Kavunlarımız da iddialıyız” dedi. Halil Kangül de, “Kavunlarımız tatlıdır. Kavun sayesinde ceplerimiz para gördü. Köyümüz adına güzel bir şey bu. Vatandaşa da hizmet ediyoruz burada. Satışlarımızda iyi şu anda” dedi. Taner Kangül ise, “ Müşterilere kaliteli bir kavun sunmaktayız burada. Edremit yolunda otoban kenarında müşterilerle kavunları buluşturmaktayız. Tüm Türkiye buyursun gelsin diyoruz. Kavunlarımız çok tatlıdır” diye konuştu.