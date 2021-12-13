Balıkesir’de kara bulutlar şehri esir aldı

Balıkesir’de beklenen kuvvetli yağış gelmeden kara bulutlar geldi. Yağmur bulutları drone görüntüsüne böyle yansıdı.

Kuvvetli yağışı bekleyen Balıkesirliler pazartesi itibarı ile güne kapalı hava ile uyandı. Gün içerisinde hafif hafif yağan yağmur yerini kara bulutlara bıraktı. Kuvvetli yağışın beklendiği Balıkesir’de fırtınanın da etkili olması tahmin ediliyor.