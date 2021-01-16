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Balıkesir’de kar yağışı nedeniyle 225 kırsal mahalle yolu kapandı
Balıkesir’de sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 225 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.
BALIKESİR 16.01.2021, 19:39
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Balıkesir’de sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 225 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.Balıkesir’de sabah saatlerinden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde karla birlikte sis de etkili olunca, sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı nedeniyle Altıeylül ilçesinde 49, Balya’da 6, Bigadiç’te 12, Burhaniye’de 2, Havran’da 3, İvrindi’de 64, Karesi’de 20, Kepsut’ta 21, Savaştepe’de 45 ve Sındırgı ilçesinde de 3 olmak üzere toplam 225 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.
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