Balıkesir’de kapalı yollar açıldı

Balıkesir’de kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Balıkesir’de iki gün önce etkili olan ve yaklaşık 350 mahallenin ulaşıma kapanmasına neden olan yollarda çalışmalar tamamlandı.

İl ve ilçeyollarındakarayolları ekipleri, mahalleyollarında da Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, greyder, çekici, tuzlama araçlarıylayolaçma çalışmalarının ardından Balıkesir’de bütün mahallelere ulaşım sağlanabiliyor.

İstanbul-İzmir otoyolunun Savaştepe ve Susurluk gişeleri arasında kalan kısmında da herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi.

Ayrıca,Balıkesir-Çanakkale kara yolunun Şapçı ve Hamas Çakılı mevkileri ile Balıkesir’in Edremit ve Çanakkale’nin Yenice ilçesi ileKalkım beldesini bağlayan Kazdağları’ndan geçenkarayolunda ulaşımın sorunsuz bir şekilde sağlandığı bildirildi.