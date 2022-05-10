Balıkesir’de kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’de KOM Şube Müdürlüğü kaçak tütün ve makoron kaçakçılığı yapan 6 şahsa operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 343 kilo kıyılmış tütün ve 101 bin dolu makoron ele geçirildi.

Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, bir adreste yapılan operasyonda 343,5 kg kıyılmış tütün, 90 bin 900 adet boş makaron, 101 bin 160 adet dolu makaron, 64 kilo 750 gram nargile tütünü, 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet 9 mm tabanca, 3 adet mermi, 1 adet altın arama dedektörü, 2 adet havalı tüfek ele geçirildi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli şahsa adli ve idari yaptırım cezası uygulandı.