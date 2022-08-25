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Balıkesir’de kaçak alkolleri buğday yığını altına sakladılar
Balıkesir’de KOM polis ekipleri bir tahıl deposuna yaptığı operasyonda 2 palet etil alkol ele geçirdi.
BALIKESİR 25.08.2022, 13:21
Balıkesir’de KOM polis ekipleri bir tahıl deposuna yaptığı operasyonda 2 palet etil alkol ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Alkol Kaçakçılığının önlenmesine yönelik İl Merkezinde yapılan çalışma neticesinde; Bir tahıl deposunda arpa, buğday yığınları içerisine saklanmış vaziyette; 2 palet halinde 165 koli içinde toplam bin 980 litre Etil Alkol, 260 adet alkol yapımında kullanılan Anason ele geçirildi. Depoda bulunan etil alkoller kamyona yüklenerek, emniyete alındı. KOM ekipleri tarafında yakalanan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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