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Balıkesir’de jandarmadan yaralı köpeğe duyarlı davranış
Balıkesir’de jandarma ekipleri Kepsut karayolunun kenarında ayakları kırılmış ve donmak üzere olan köpeğe müdahale ederek, yaralı hayvanı Büyükşehir Belediyesinin hayvan bakım barınağına teslim ettiler.
BALIKESİR 18.01.2021, 12:48
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Balıkesir’de jandarma ekipleri Kepsut karayolunun kenarında ayakları kırılmış ve donmak üzere olan köpeğe müdahale ederek, yaralı hayvanı Büyükşehir Belediyesinin hayvan bakım barınağına teslim ettiler.17 Ocak 2021 günü yoğun kar yağışı nedeniyle Balıkesir-Kepsut karayolunda seyir güvenliğini sağlayan Jandarma trafik ekiplerince arazide kar üstünde yatmakta olan yaralı bir köpek buldu. Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde köpeğin arka ayaklarının kırık ve donmak üzere olduğu tespit edildi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yaralı hayvan için yardım talep edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağından gelen ekip yaralı hayvanı bir araçla alarak, tedavi ve bakımı için barınağa götürdü.
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