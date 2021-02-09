Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucu hap operasyonu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde araçlarında uyuşturucu hap ticareti yapan 2 şahsa operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri şahısların ve araçlarında yaptıkları aramalarda 6 bin 680 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde B.D. ve S.D. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisinin alınması üzerine şüphelilerin aracı ve üzerlerinde yapılan aramada; 6 bin 680 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler B.D. ve S.D. hakkında adli tahkikata başlanıldı.