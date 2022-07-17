Balıkesir’de jandarmadan traktör ve alkol denetimi

Balıkesir’de İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince anayol ve kırsal köy yollarında traktör sürücüleri ile araç sürücülerine denetim ve alkol testi yapıldı. Kurallara uymayan traktör sürücüleri ile araç sürücülerine idari para cezası uygulanırken, 7 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, mahalle sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla "Traktör Denetimi" yapıldı. Yapılan denetim sonucunda; 748 traktör veya araç kontrol edilirken 17 araca 2 bin 497 TL idari para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.

Yine İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla, "Alkol Denetimi" faaliyeti icra edildi. Yapılan denetimler sonucunda 974 araç kontrol edilmiş, 26 araca 26 bin 736 TL idari para cezası uygulandı. 6 araç trafikten men edilirken 4 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.