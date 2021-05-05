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Balıkesir’de jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri bir imalathaneye yaptıkları operasyonda 4 bin dolu makoron, 35 kilo tütün, 10 bin adet boş makoron ve 2 adet elektrikli sigara sarma makinası ele geçirdi.

BALIKESİR 05.05.2021, 10:16
Balıkesir’de jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri bir imalathaneye yaptıkları operasyonda 4 bin dolu makoron, 35 kilo tütün, 10 bin adet boş makoron ve 2 adet elektrikli sigara sarma makinası ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kepsut İlçesinde kaçak tütün mamulü imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin imalathanesinde yapılan arama neticesinde; 25 kilogram. tütün, 4 bin adet dolu makaron, 10 bin adet boş makaron, 2 adet elektrikli sigara sarma makinası, 1 adet manuel sigara sarma makinesi, 1 adet bandrol kontrol makinesi, 1 adet fiyat etiket makinesi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.
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