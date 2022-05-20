Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik”
Balıkesir’de jandarmadan ’Huzur’ operasyonu
Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 48 şahsı gözaltına aldı.
BALIKESİR 20.05.2022, 17:37
Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 48 şahsı gözaltına aldı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 48 şahsı yakalarken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.