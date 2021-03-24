Balıkesir’de jandarmadan ’Huzur’ operasyonları

Balıkesir’in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonunda 5 bin 544 adet hap ele geçirirken, il genelinde yaptığı huzur ve asayiş operasyonlarda da 9 aranan şahsı yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda; 5 bin 544 adet sentetik uyuşturucu hap ile 10 gram metamfetamin ele geçirdi.. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipler İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Erdek, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde 23 Mart 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı.