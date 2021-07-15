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Balıkesir’de jandarmadan bayram öncesi asayiş denetimi

Balıkesir’de jandarma ekipleri bayram öncesi il genelinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına alırken, trafik denetimlerinde de bin 8 aracı kontrol etti.

BALIKESİR 15.07.2021, 14:04
Balıkesir’de jandarmadan bayram öncesi asayiş denetimi
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Balıkesir’de jandarma ekipleri bayram öncesi il genelinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına alırken, trafik denetimlerinde de bin 8 aracı kontrol etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Karesi ilçelerinde 13 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda bin 8 aracı kontrol ederken, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli şahsı gözaltına alarak, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 39 fişek ele geçirdi.
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