Balıkesir’de jandarmadan 46 şahsa gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 46 şahsı gözaltına alırken, silah ve mermiler ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Karesi, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.