Balıkesir’de jandarmadan 35 şüpheliye gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 35 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; bin 572 adet sentetik uyuşturucu hap, 136 gram metamfetamin, 2 kilo 103 gram kubar esrar, 6 gram kenevir tohumu, 3 adet tabanca, 2 av tüfeği, 54 adet fişek, 102 adet tarihi eser, 25 adet cep telefonu, 4 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen 36 bin 500 TL ele geçirdi. Olaylara karışan 35 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.