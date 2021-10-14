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Balıkesir’de jandarmadan 16 şahsa gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu uygulamalarında 16 şahıs gözaltına aldı.

BALIKESİR 14.10.2021, 15:46
Balıkesir’de jandarmadan 16 şahsa gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu uygulamalarında 16 şahıs gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Ayvalık, Balya, Burhaniye, Edremit, Erdek, Karesi, Kepsut, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde 13 Ekim 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 10 şahsı yakalarken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Ayvalık ve Karesi İlçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 6 şüphelinin araçları ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin, 13 gram kubar esrar, 508 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet bıçak, 1 adet tabanca ve 23 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adlî tahkikata başlanıldı.

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