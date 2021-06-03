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Balıkesir’de jandarmadan 16 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

BALIKESİR 03.06.2021, 08:35
Balıkesir’de jandarmadan 16 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Edremit, Erdek, Gömeç, Karesi, Kepsut, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs göz altına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
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