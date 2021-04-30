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Balıkesir’de jandarmadan 14 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına alırken, 2 ruhsatsız silah ve 5 adet bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

BALIKESİR 30.04.2021, 20:22
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Balıkesir’de jandarmadan 14 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına alırken, 2 ruhsatsız silah ve 5 adet bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Gönen ve İvrindi ilçelerinde 29 Nisan 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına alırken, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.
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