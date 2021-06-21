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Balıkesir’de jandarma ‘yol öfkesi’ kontrollerini sıklaştırıldı

Balıkesir’de jandarma ekipleri, ’yol öfkesi’ kontrollerini sıklaştırdı.

BALIKESİR 21.06.2021, 17:58
Balıkesir’de jandarma ‘yol öfkesi’ kontrollerini sıklaştırıldı

Balıkesir’de jandarma ekipleri, ’yol öfkesi’ kontrollerini sıklaştırdı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri sorumluluk alanı merkez ve ilçelerindeki yollarda yakın takip, drift, birbiri ardına şerit değiştirme, öndeki aracı hatalı solama, sürekli kornoya basma gibi araç kullanan agresif sürücüleri denetledi.

"Agresif Sürücü Davranışlarının Denetimi” kapsamında trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılan kontrollerde bin 633 aracın kontrol edildiği öğrenildi.
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