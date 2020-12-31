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Balıkesir’de jandarma ekipleri 18 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir’de jandarma ekipleri yılbaşı öncesi yaptığı asayiş uygulamasında 18 aranan şahsı yakalarken, 1ateşli silah, 16 fişek ve 121 kilo çalıntı zeytin ele geçirdi.
BALIKESİR 31.12.2020, 15:11
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Balıkesir’de jandarma ekipleri yılbaşı öncesi yaptığı asayiş uygulamasında 18 aranan şahsı yakalarken, 1ateşli silah, 16 fişek ve 121 kilo çalıntı zeytin ele geçirdi.Bandırma ilçesinde 6 aranan şahıs, Burhaniye’de 1 aranan şahıs, Edremit ilçesinde 5 aranan şahıs, 1 adet av tüfeği, 16 fişek ve 121 kilo çalıntı zeytin, İvrindi ilçesinde 2 aranan şahıs, Karesi ilçesinde 3 aranan şahıs ve Kepsut ilçesinde 1 aranan şahsı yakalanırken, toplam 18 aranan şahıs, 1 ruhsatsız av tüfeği, 16 fişek ve 121 kilo çalıntı zeytin ele geçirildi.
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