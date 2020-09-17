Balıkesir’de jandarma aranan 87 kişiyi yakaladı
BALIKESİR'DE JANDARMA ARANAN 87 KİŞİYİ ELE GEÇİRDİ
Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 87 kişiyi yakaladı. Aranan şahıslara yönelik yapılan sorgulamalarda da 51 bin 180 kişiye kimlik uygulaması yapıldı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde icra edilen “Önleyici Kolluk Faaliyetleri” esnasında; 51 bin 180 kişi sorgulanırken, Altıeylül ilçesinde 2, Ayvalık ilçesinde 23, Bandırma ilçesinde 7, Bigadiç ilçesinde 2, Burhaniye ilçesinde 1, Edremit ilçesinde 27, Erdek ilçesinde 2, Gönen ilçesinde 1, İvrindi ilçesinde 3, Karesi ilçesinde 11, Kepsut ilçesinde 5, Sındırgı ilçesinde 2 ve Susurluk ilçende 1 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 87 kişi gözaltına alındı.
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