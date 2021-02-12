Balıkesir’de jandarma 8 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarda 8 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık, Bigadiç, Edremit, Gönen, İvrindi ve Karesi ilçelerinde 11 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanırken 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.