Balıkesir’de jandarma 8 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 8 aranan şahsı gözaltına alırken, çok sayıda ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Karesi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde 12 Ağustos 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 8 şahsı gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 16 adet tabanca fişeği, 17 adet av tüfeği fişeği, 1 adet bıçak ele geçirildi.