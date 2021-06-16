Balıkesir’de jandarma 8 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahsı yakalarken, 3 adet ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Karesi ve Manyas ilçelerinde 15 Haziran 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi.