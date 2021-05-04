banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bill Gates ve Melinda Gates boşanıyor
Bill Gates ve Melinda Gates boşanıyor
Salih Uçan hastaneye kaldırıldı
Salih Uçan hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tüm fotoğrafları sildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tüm fotoğrafları sildi
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşılık verdi! 14 dakikada 3 gol...
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşılık verdi! 14 dakikada 3 gol...

Balıkesir’de jandarma 20 aranan şahsı gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 20 aranan şahsı göz altına alınırken, 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

BALIKESİR 04.05.2021, 00:28
Balıkesir’de jandarma 20 aranan şahsı gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 20 aranan şahsı göz altına alınırken, 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi ve Susurluk ilçelerin de 30 Nisan 1 ve 2 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs göz altına alınırken, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Yorumlar (0)
20°
açık