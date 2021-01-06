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Balıkesir’de jandarma 19 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 19 kişiyi yakalarken, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
BALIKESİR 06.01.2021, 00:14
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Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 19 kişiyi yakalarken, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 19 aranan şahsı yakalarken 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
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