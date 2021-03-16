Balıkesir’de jandarma 17 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 17 aranan şahsı yakalarken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Karesi ve Kepsut ilçelerinde 15 Mart 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı yakalarken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.