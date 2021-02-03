Balıkesir’de jandarma 15 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 15 aranan şahsı yakalarken, 3 ateşli silah ve 1 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Karesi ilçelerinde 02 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 15 aranan şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet tabanca fişeği ele geçirildi.