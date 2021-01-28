Balıkesir’de jandarma 12 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 12 aranan şahsı yakalarken, 2 ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç, Karesi ve Kepsut ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yol aramalarında 12 aranan şahıs yakalanırken, 1 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.