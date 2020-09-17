Balıkesir’de izolasyon kurallarını ihlal eden 15 kişi karantina alındı
BALIKESİR'DE İZOLASYON KURALLARINI İHLAL EDEN 15 KİŞİ KARANTİNA ALINDI
Balıkesir’de Covid 19 teşhisi konulmuş ve ikametlerinde zorunlu izolasyonda olması gereken 15 kişi ve Balıkesir’de geçici sebeple bulunan ve uygun yeri bulunmayan Covid 19 testi pozitif çıkan 29 kişi toplam 44 kişi KYK Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdunda tutuluyor.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "COVİD-19 vakası tanısı konulmuş ve temaslı olarak ikametlerinde izolasyonda olması gerektiği halde bu kurala aykırı hareket ederek dışarı çıkan 15 kişi, Ayrıca Balıkesir’de geçici nedenlerle bulunduğundan izolasyon için uygun yeri bulunmayan 29 kişi olmak üzere toplam 44 kişi, 17 Eylül Perşembe günü itibariyle Balıkesir İl Merkezinde bu amaçla tahsis edilen Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdunda zorunlu barınmaya tabi tutulmaktadır" açıklaması yapıldı.
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