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Balıkesir’de izinsiz kazıda 3 lahit ele geçirildi
Balıkesir’in Erdek ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişinin ikametlerinde 3 lahit, 1 adet detektör ele geçirildi.
BALIKESİR 07.01.2021, 23:07
Balıkesir’in Erdek ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişinin ikametlerinde 3 lahit, 1 adet detektör ele geçirildi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Erdek ilçesinde örgütlü olarak kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ve izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Tespit sonrası yapılan operasyonla İ.E., F.Ç., H.Ç., F.S. ve E.D. isimli şüphelilerin kazı yaptıkları alanda ve ikamet adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 3 adet lahit, 1 adet av tüfeği, 1 adet dedektör ve bu dedektöre ait 5 adet malzeme ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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