Balıkesir’de İmam-ı Birgivi Cami Miraç Kandili’nde doldu taştı

Miraç Kandili, Balıkesir’de başta tarihi camiler olmak üzere tüm ibadethanelerde huşu içerisinde kutlandı.

İmam-ı Birgivi Cami akın eden Balıkesirli vatandaşlar gecenin feyzine nail olabilmek için namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. İslam dininde Hz. Peygamberin (s.a.v) göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olarak kabul gören mübarek Miraç Kandili, tüm yurtta huşu içerisinde kutlandı. Balıkesir’de bu manevi günün vesilesiyle camilere akın eden Müslümanlar, geceyi ibadet ve dualarla geçirdi. Başta tarihi İmam-ı Birgivi Cami olmak üzere il genelindeki ibadethaneleri tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, gecenin feyzine nail olabilmek amacıyla namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. Geceyi İmam-ı Birgivi Cami karşılamak isteyen bazı vatandaşlar, tarihi cami atmosferinde okunan dualara eşlik etti ve namaz kıldı.

Camiden bir vatandaş ise, "Her zaman geldiğimiz camimize bugün Miraç Kandili dolayısıyla daha bir heyecanla geldik. Namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Miraç Kandili, tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Herkese iyi kandiller diliyorum" şeklinde konuştu.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.