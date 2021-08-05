Balıkesir’de ikinci doz aşı olmayan vatandaşa kahvehaneler yasak

Balıkesir Kahveciler Odası Başkanı Bülent Bilir, federasyonun aldığı karar ile Türkiye genelinde bulunan oda üyelerinin 2. doz aşısını tamamlamamış vatandaşları işyerlerine kabul etmeyeceğini söyledi. Bilir, “Bir an evvel bu salgından kurtulmamız lazım. Kahveci esnafı olarak bu salgın bizi çok yaraladı” dedi.

Sosyal buluşma noktalarından biri olan kahvehane, kıraathane ve kafeler için federasyon yaptırım kararı aldı. Toplumsal algı oluşturmak adına alınan karar ile ilgili açıklama yapan Kahveciler Odası Başkanı Bülent Bilir “Bu hastalıktan en fazla zarar gören, etkilenen kesim bizleriz. Kahvehanelerimiz kapandı, oyunlar ertelendi müşterilerimizi bekledik. Salgın hastalığın bir an evvel bitmesini bekliyoruz ve farkındalık oluşturmak ve herkesin aşı olması gerektiğine dikkat çekmek için Türkiye genelinde böyle bir karar aldık. Bazı vatandaşlarımızın aşı olmamaları ayrıca korona virüse kıyasla daha hızlı yayılan mutant virüs sebebiyle de vak’a sayılarında büyük bir artış olduğu ve vefat sayılarının arttığı gözleniyor. Çok büyük ümitlerle başladığımız normalleşme sürecinin salgının artması sebebiyle tekrar sona ermesi ve kısıtlamalar yaşanmasının hem ülkemiz ekonomisine hem de esnafımıza çok derin yaralar açacağı aşikardır. Kısıtlamalar sebebiyle zor günler geçiren kahvehane ve kıraathane işletmecisi esnaflarımızın tekrar kapanmayı kaldıracak gücü kalmamıştır. Bu sebeple Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu ve federasyona bağlı meslek odaları olarak aldığımız karar doğrultusunda yarından itibaren ülke genelindeki tüm kahvehane, kıraathane ve kafelerimize en az iki doz aşı olmayan vatandaşlarımızı kabul edemeyeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyor, salgın ve hastalıkların sona ereceği güzel günler diliyoruz.”