Balıkesir’de ihracat artarken, ithalat azaldı

TÜİK, Kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir’in ihracatının yüzde 23,1 artarak 69 milyon 800 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

TÜİK’ den alınan bilgiye göre, Balıkesir’de Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 23,1 artarak 69 milyon 800 bin dolar, ithalat yüzde 18,9 azalarak 47 milyon 500 bin dolar olarak gerçekleşti.