Balıkesir’de huzur operasyonu

Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 47 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İl genelinde, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Havran İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 18 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 25 adet kartuş

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gömeç, Karesi, Kepsut ve Marmara ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalanırken, 6 adet av tüfeği, 1 adet bıçak ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.