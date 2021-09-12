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Balıkesir’de ’Huzur’ operasyonlarında 31 gözaltı

Balıkesir’de polisin il genelinde düzenlediği ’Huzur’ operasyonlarında gözaltına alınan 31 kişiden 4’ü tutuklandı.

BALIKESİR 12.09.2021, 12:20
Balıkesir’de ’Huzur’ operasyonlarında 31 gözaltı

Balıkesir’de polisin il genelinde düzenlediği ’Huzur’ operasyonlarında gözaltına alınan 31 kişiden 4’ü tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezinde, Bandırma ve Edremit ilçelerinde 11 Eylül’de yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 20 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet fişek ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yine aynı tarihte il merkezi, Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde yapılan 13 ayrı çalışmada ise 20 şüpheli gözaltına alındı. Şakalanan 20 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 20,81 gram esrar, 21,72 gram metamfetamin, 2,69 gram bonzai, 34 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

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