Balıkesir’de hiç aşı olmamış 92 bin kişi var

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, salgınla mücadelede hayati önem taşıyan aşıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Vali Şıldak, Balıkesir’de hiç aşı olmamış 92 bin 87 kişi olduğunu açıkladı.

Hastalığın yayılımını önlemede belirgin bir kırılma noktası olan aşı konusunda sık sık hatırlatmalar yapan Vali Şıldak, aşısız ve eksik aşılı olmanın büyük risk olduğunu yineledi. Vali Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı bugünkü paylaşımında il genelinde hala hiç aşı olmayan kişi sayısının 92 bin 87 kişi olduğunu açıkladı. Eksik aşılı olanlara da aşılarını tamamlama çağrısında bulunan Şıldak, ikinci doz aşısını olmayan 46 bin 245, üçüncü doz aşısını olmayan ise 346 bin 982 kişi olduğunu ifade etti. Riskin, aşısız olmakla birlikte kuvvet kazandığını sık sık hatırlatan Şıldak, tüm vatandaşları her fırsatta sağlık kuruluşlarına giderek aşı olmaya davet ediyor.

Verdiği önemli bilgilerle aşıya tekrar dikkat çeken Vali Şıldak paylaşımında, "Değerli hemşehrilerim, sizlerle önemli bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Balıkesir genelinde; hiç aşı olmamış 92 bin 87, ikinci doz aşısını olmamış 46 bin 245, üçüncü doz aşısını olmamış 346 bin 982 kişi bulunuyor. Aşısız veya eksik aşılı olmak büyük risk! Aşılarımızı tamamlayalım" ifadelerini kullandı.