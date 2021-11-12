Son Dakika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ülkeyi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir parmak sallayıp, Amerika’dan Avrupa’dan, ’size haddinizi bildiririz’ deyip, sınırımızın ötesine hafif bir adım attığımızda şartelimizi indirip, bizi karanlıkta bırak
Balıkesir’de gözaltına alınan 13 şüpheliden 1’i tutuklandı
Balıkesir’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) finans oluşumuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 1’i tutuklandı.
BALIKESİR 12.11.2021, 20:12
Balıkesir’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) finans oluşumuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 1’i tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 Kasımda Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün finans yapılanmasında sözde "mütevelli/esnaf heyeti"ne yönelik operasyonda Balıkesir il merkezi ve Burhaniye’de gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 12’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.