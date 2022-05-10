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Balıkesir’de Gençlik Festivali başlıyor

Balıkesir’de, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 4 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği birbirinden güzel etkililiklerle şölen havasında yaşanacak. Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi, Skate Park, Edremit Gençlik, Spor ve Kongre Merkezi ile Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi’nin açılışları gerçekleştirilerek Espor turnuvaları ve konserler düzenlenecek.

BALIKESİR 10.05.2022, 13:06
Balıkesir’de Gençlik Festivali başlıyor

Balıkesir’de, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 4 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği birbirinden güzel etkililiklerle şölen havasında yaşanacak. Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi, Skate Park, Edremit Gençlik, Spor ve Kongre Merkezi ile Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi’nin açılışları gerçekleştirilerek Espor turnuvaları ve konserler düzenlenecek.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Balıkesir’de şölen havasında kutlanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla 4 gün boyunca dolu dolu birçok etkinlik gerçekleştirilerek gençlere unutamayacakları bir bayram yaşatılacak. Gençlerin; kültürel, sosyal, fiziksel gelişimlerini destekleyici birçok proje ve yatırımı hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; etkinliğin ilk gününden son gününe kadar her gün bir açılış yapacak, Espor turnuvası gerçekleştirecek ve konser düzenleyecek. Gençlerin, Metaverse dünyası hakkında bilgi sahibi olması için düzenlenecek panelin yanı sıra ilgiyle takip edilen Youtuber’lar gençlerle söyleşilerde buluşacak.

Türkiye’nin en büyük espor merkezi açılıyor

19-22 Mayıs günleri arasında gerçekleşecek olan programın ilk gününde Çamlık’ta, Türkiye’nin en büyük ve en önemli Espor Tesisinin yer aldığı Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi açılacak. Gençlere; Espor, sosyal medya gibi dijital altyapıda gerçekleşen faaliyetler üzerine eğitim ve pratik çalışmaları yaptırılacak olan merkez sayesinde, Balıkesir’in gençlik hizmetleri alanındaki kapasitesi artırılacak. Balıkesir’de yaşayan gençler öncelikli olmak üzere ulusal ve uluslararası düzlemde tüm gençlerin zamanlarını ve enerjilerini doğru bir şekilde kullanmaları ve kendilerini geliştirmelerine katkı sunulacak.

Avlu’ya Skate park

İkinci gününde; Avlu Yaşam Merkezi’nde 1944 metrekare alan üzerine inşa edilen, çeşitli eğlenceli rampa ve engellerin bulunduğu Skate Park’ın açılışı yapılacak. Kaykay ve paten meraklılarının uğrak yeri haline gelecek parkta gençler, özgürce eğlenecek.

Edremit Gençlik, Spor ve Kongre Merkezi faaliyete geçiyor

Şehrin dört bir yanında gençlere daha ulaşılabilir hizmet sağlamak amacıyla ilçelerde gençlere yönelik yatırımlarını artıran Büyükşehir Belediyesi; Edremit Gençlik, Spor ve Kongre Merkezi’ni faaliyete geçiriyor. Gençlerin; sosyalleşebileceği, sportif aktivitelere katılabileceği ve bölgenin bu anlamdaki ihtiyacının karşılanacağı gençlik merkezi, alanında uzman kadrosuyla gençlerin hizmetine açılıyor. Açılış akşamında gençlik merkezinde saat 21.00’da gençlerin en çok takip ettiği şarkıcılardan Bilal Sonses konseri düzenlenecek.

Hasan Basri Çantay da açılıyor

Programın son gününde ise; merkez Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi faaliyete alınacak. 5 bin 880 metrekarelik bir alana kurulan gençlik merkezinin; 176 metrekaresi kapalı alan, 118 metrekaresi açık alan ve kalan kısmı ise yeşil alan ile park alanı olarak tasarlandı. Aynı anda 125 kişinin faydalanabileceği Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi’nin içerisinde; toplantı ve söyleşi salonu, okuma ve internet salonu, kafeterya ile teras bulunuyor. Gençler bu alanlarda; sosyalleşebilecek, ders çalışabilecek ve kaliteli zaman geçirebilecekler.

Espor müsabakaları düzenlenecek

Açılışların yanı sıra; geniş çaplı bir katılımla online olarak gerçekleştirilen Espor müsabakaları sonucunda finale kalan takımlar, Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi’nde 4 gün boyunca final müsabakalarını gerçekleştirilerek Valorant, FIFA 2022, Zula ve CS:GO dallarında şampiyonları belirleyecek.

Gençler en sevdikleri sanatçıların konserinde eğlenecek

Ayrıca gerçekleştirilen anketler sonucunda gençlerin Balıkesir’de en çok görmek istediği sanatçılar, Çamlık’ta konser verecek. İlk gün Fettah Can, ikinci gün İkiye On Kala, üçüncü gün Sefo ve dördüncü gün ise; Reynmen sahne alarak gençlere muhteşem bir atmosfer yaşatacak.

Programın ilk gününde; Fütürist Girişimci Emrah Kaya’nın katılımıyla gençlere, Metaverse dünyası hakkında oldukça verimli bir panel de gerçekleştirilecek ve yine aynı gün birçok ünlü Youtuber’ın katılımıyla söyleşi düzenlenecek.

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