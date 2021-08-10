Balıkesir’de genç gönüllülerden afet timi kuruluyor

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayesinde, Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi koordinesinde gönüllü gençler ve kurum personellerinden oluşan “Genç Gönüllüler Acil Durum ve Afet Timi” kuruluyor.

Eğitimlerin birinci aşaması olan 30 Gönüllü genç ve personelin katılımıyla Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezinde AFAD Eğitmeni Özgür Taşkın’nın verdiği online eğitimlerle başladı.

Kurulacak Genç Gönüllüler Acil Durum ve Afet Timi’ne eğitimler AFAD, Sağlık İl Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı uzmanları tarafından verilecek. Gönüllülük esasına dayalı oluşturulacak olan arama kurtarma ekibinde yer almanın ilk şartı Balıkesir’de ikamet etmek. Ayrıca 18-29 yaş aralığında, sağlık durumu elverişli, herhangi bir bedenî engeli bulunmamak, yükseklik korkusu, kapalı alan korkusu ve kan tutması gibi rahatsızlıkları olmamak gerekiyor.

Afetlere karşı tedbirli olmak, afetlerin ardından yaşanacak kayıpları asgariye indirecek eğitime ve donanıma sahip olmak maksadıyla kurulan Balıkesir Genç ADAT üyeleri, alacakları eğitimler sonrasında Balıkesir veya ülkemizde yaşanabilecek afet gibi felaketlerde vazife alacak.