Balıkesir’de Gemlik zeytini çiftçinin yüzünü güldürdü

Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı başlarken, 13.80 lira ile 5 lira arasında alıcı bulan Gemlik zeytini de çiftçinin yüzünü güldürdü. Tarım Kredi Kooperatifinin de yörede Gemlik ve yağlık zeytin alımına başlamasının fiyatların artmasında etken olduğu kaydedildi.

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yeşil çizik zeytin hasadına başlanırken, yörede kurulan eleklerde de yeşil zeytin ve Gemlik zeytini alımına da başlandı. Gemlik zeytini, iriliğine göre 13.80 lira ile 5 lira arasında alıcı bulurken, yeşil zeytinde 7 lira ile 3 lira arasında satın alınıyor. Yöre de, sulanan Gemlik zeytinlerinde dane iriliği artarken, ürünün iyi para etmesi de yüzleri güldürdü. Gemlik zeytinin yüzleri güldürdüğünü anlatan Kadir Çetinkaya, “ Köyümüzde zeytincik gayet iyi gidiyor. Gemlik zeytini gerçek mana da çok güzel. Herkes Gemlik zeytinine heves edip yetiştirmeye gayret etmeli. Bu memlekette Gemlik zeytini değer kazanıyor. Onun için diyorum ki memleket insanı Gemlik zeytinine önem vermeli” dedi. Ahmet Aka da, “ Gemlik zeytini iyi para yapıyor bu sene. Bu seneye kadar böyle değildi” dedi. Mehmet Emin Alcan ise, “ Tarım Kredi Kooperatifinin fiyatları diğer eleklere göre, serbest piyasaya göre daha farklı. Daha iyi. Bu sene Tarım Kredi Kooperatifinin Börezli köyüne açtığı elek sayesinde, hem yağlıkta hem de Gemlik de daha iyi fiyat bulma şansımız oldu. Bu zor şartlarda bize yardımcı oldu. Yüzümüzü güldürdü. Yardımcı oldu. Kooperatifin diğer ürünlerde de başka alanlarda da bu şekilde değerlendirmesini ve çiftçiye destek olmasını bekliyoruz” dedi. Tarım Kredi Kooperatifi adına zeytin alımı yapan Berkan Sözaltın da, “Gemlik zeytini fiyatlarımız güzel. İriliğine göre 14 liradan başlıyor. 13 lira, 11 lira, 9 lira, 7 lira, 5 lira diye böyle gidiyor. Herkes memnun. Bu sene üründe biraz kızarma sorunu var. Siyahlaşma sorunu var. Kırmızı mallar bir türlü dönmüyor. Havadan mıdır nedir. Ama gene de herkes memnun” dedi.