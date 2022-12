Balıkesir’de emekli hemşire 18 yıldır sokak kedilerini besliyor

Burhaniye ilçesinde yaşayan hemşire Gülsevim Erentürk, emekli olduktan sonra kendisini sokak hayvanlarına adadı. 45’e yakın sokak kedisini besleyen ve bakımını yapan Erentürk, ’Herkes kapısının önüne bir kap su ve yemek bırakabilir’ dedi.

Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan emekli hemşire Gülsevim Erentürk, 18 yıldan beri sokak kedilerini besliyor. Her gün Ören Mahallesine gelen Erentürk’ün aracını gören kediler bir araya toplanıyor. Kedilere, yemek artıkları ve hazır mama veren Erentürk, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Mama fiyatlarının çok artığını anlatan hayvan sever hemşire, mama fiyatlarının artması üzerine hayvanlara yem verenlerin sayılarının azaldığını kaydetti. Kedileri her gün beslediğini anlatan Gülsevim Erentürk, “ 2004’den beri ben bu hayvancıkları besliyorum. Bu canları besliyorum, muntazam olarak. Bana alıştılar. Geliyorum günün belli saatinde, genellikle öğleden sonra. Ama, günde bir defa gelebiliyorum. Çünkü mamalar çok pahalı. Mümkünse, hayvan severlerden bütün can severlerden rica ediyorum. Kapılanın önüne bir kap artmış yemekleri olabilir. Hazır mama olabilir. Yanına da bir kap su koysalar çok iyi olur. Yazık ağzı dilleri konuşmuyor. Biz insanız. Yani bizim en garibanımız bile ağzını açtığı zaman biz yardımsever milletiz. Biz ona yardım edebiliyoruz. Canların ağzı dili konuşmuyor. Ne olur lütfen bir tas su bir tas yemek. Mamalar çok arttı. Daha önce çok besleyenler vardı. Ama, azaldı. Bayağı azaldı. Mama fiyatları arttı. Onun için besleyen çok azaldı. Zorlanıyoruz tabi ister istemez. Ben mesela maaşımın yarısını bu canlara harcıyorum. Diğer yarısı bana ancak yetiyor. Zorlanıyoruz. Mümkünse yardım edelim. Yardımcı olalım” dedi.